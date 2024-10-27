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20:31, 27 октября 2024Спорт

Павлюченко рассказал о посылавших тренера футболистах «Зенита»

Павлюченко рассказал, что футболисты «Зенита» посылали тренера Адвоката
Роман Павлюченко

Роман Павлюченко. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу Станислава Роженькова поделился мнением о голландском тренере Дике Адвокате.

Павлюченко рассказал, что с Адвокатом были проблемы в сборной, так как тот, будучи также экс-тренером «Зенита», больше уделял внимания игрокам из Санкт-Петербурга. Экс-футболист отметил, что спортсмены могли послать голландца, а он закрывал на это глаза.

«С ним игроки "Зенита" общались так… Они могли сказать: "Да иди ты со своими тренировками! С этими упражнениями иди в одно место!" Для меня это было дико», — вспомнил Павлюченко. Он добавил, что после этого обсудил с тренером особенные отношения с сине-бело-голубыми.

Адвокат возглавлял национальную команду с 2010 по 2012 год. В «Зените» он работал с 2006 по 2009-й.

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      Дарья Коршунова
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