Премьер Грузии раскрыл возможную блокировку президентом работы нового парламента

Премьер Кобахидзе: новый парламент соберется даже без указа президента

Новый парламент Грузии, сформированный по итогам состоявшихся выборов, соберется даже без соответствующего указа президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«После объявления окончательных данных в течение 10 дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам», — рассказал глава правительства.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты голосования после обработки 99 процентов бюллетеней. Согласно данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов.

В ответ на итоги голосования лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили, что не признают опубликованные ЦИК итоги выборов в парламент. В свою очередь лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявил, что политсила также не признает данные по выборам, назвав их «конституционным переворотом».