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15:22, 27 октября 2024Культура

Путин захотел снимать кино с китайцами

Путин заявил о заинтересованности России в съемках фильмов совместно с Китаем
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия заинтересована в съемках кинофильмов совместно с Китаем. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с Павлом Зарубиным. Фрагмент разговора с главой государства опубликован в Telegram-канале журналиста.

Как рассказал Путин, снимать кино с Россией захотел председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, который в ходе вечерних мероприятий саммита БРИКС в Казани предложил более плотно работать кинематографистам обеих стран. По его словам, в данный момент как раз готовится один российско-китайский фильм. «Председатель КНР, конечно, прав. У нас очень много страниц совместной героической истории, красивой истории. Много таких вещей, о которых бы с удовольствием широкий зритель, широкая аудитория узнала бы», — подчеркнул президент.

Он отметил, что российские деятели искусства «очень красиво и на самом высоком уровне» снимают кино. Глава государства считает, что, объединив усилия с китайскими кинематографистами, может получиться очень хороший продукт. «Мы заинтересованы в этом, потому что китайский рынок [кино] очень большой, естественно. Но у них очень жесткая квота [на показ иностранных фильмов], — добавил Путин. — Наши деятели искусства могут сделать гораздо больше. Это интересная, полезная и выгодная работа».

Ранее стало известно, что Россия и Китай готовятся к совместным съемкам ремейка советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». В картине снимутся китайские актеры, а ее производство будет совместным.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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