Описана первая в истории информационная война. Как американцы запугивали народ?

Первым образцом военной пропаганды индустриальной эпохи стала испано-американская война 1898 года. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, доцент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Юдин.

По его мнению, именно во время этой войны впервые в современном виде ярко проявила себя пропаганда, основанная на описании зверств противника (Atrocity propaganda). Это касалось в том числе активного тиражирования информации о репрессиях против мирного населения и прочих систематических военных преступлениях противоборствующей стороны.

Историк пояснил, что американские средства массовой информации, в конце XIX века бывшие одними из самых развитых, развернули против Испании настоящую информационную войну, которая сопровождала непосредственные военные действия между двумя странами.

Одно из сражений на Кубе в 1898 году Фото: Wikipedia

Например, накануне этой войны в американской прессе появились сообщения о первых в истории концентрационных лагерях, которые испанцы устраивали для мирного населения Кубы — тогдашней испанской колонии.

Главная задача любой военной пропаганды — мобилизация населения вокруг власти, поддержание внутреннего мира в обществе, чтобы оно во имя войны было готово терпеть лишения и идти на жертвы Николай Юдин кандидат исторических наук

Испано-американская война (исп. Guerra Hispano-Estadounidense, англ. Spanish-American War) — военный конфликт между Испанией и США, происходивший с 23 апреля по 12 августа 1898 года. Во время боевых действий США захватили принадлежавшие Королевству Испания с XVI века Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины.

Бойцы кубинской революционной армии Фото: LujoCuba

Военные действия начались после взрыва американского броненосца «Мэн» в гавани Гаваны, что привело к вмешательству США в войну за независимость Кубы 1895-1898 годов. После победы в войне по Парижскому договору 1898 года США присоединили тихоокеанские владения Испании и стали доминировать в Карибском регионе.

Это привело к участию США в Филиппинской революции, а потом в Филиппино-американской войне 1899-1902 годов

Войне между Испанией и США предшествовала война за независимость Кубы 1895-1898 годов. Боевые действия между кубинскими повстанцами и испанскими колониальными войсками шли с переменным успехом, отличались крайней ожесточенностью.

Политика реконцентрации

В январе 1896 года испанские власти отправили в отставку кубинского генерал-губернатора Арсенио Мартинес-Кампос-и-Антона, взамен которого прислали на остров генерала Валериано Вейлер-и-Николау, позже получившего прозвище Мясник.

Приступив к своим обязанностям, новый генерал-губернатор Кубы начал так называемую политику реконцентрации (Reconcentration) — насильственного перемещения сельского населения Кубы, в большинстве своем сочувствующего повстанцам, в специально отведенные лагерные пункты в укрепленных городах, находящихся под контролем правительственных войск.

21 октября 1898 года Вейлер издал приказ, в котором говорилось:

Все жители сельских районов и все жители за пределами укрепленных военных линий [провинции Пинар-дель-Рио] должны явиться в оккупированные войсками деревни в течение восьми дней. Каждый задержанный за укреплениями после этого периода будет считаться повстанцем и будет наказан

В результате десятки тысяч интернированных людей оказались в невыносимых условиях существования — в малопригодных для жилья переполненных бараках, без питьевой воды, канализации и регулярного продовольственного снабжения. К 1898 году треть населения Кубы была перемещена в лагеря, в которых из-за болезней и ненадлежащих условий содержания сгинули как минимум 170 тысяч мирных кубинцев, что на тот момент составляло десять процентов населения острова.

Кубинские повстанцы, 8 февраля 1897 года Фото: Wikimedia

О зверствах испанских властей на Кубе подробно сообщали кубинские и американские газеты, что вызвало в США сочувствие к кубинцам и ненависть к испанцам. Так американское общественное мнение было подготовлено к будущей колониальной войне США против Испании. Политика реконцентрации, отмененная в марте 1898 года новым генерал-губернатором Кубы Рамоном Бланко, стала первым в истории случаем строительства современных концентрационных лагерей для мирного населения.