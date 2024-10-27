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13:27, 27 октября 2024Россия

В ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге пострадали десятки человек

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием автобуса и нескольких автомобилей на площади Восстания в Санкт-Петербурге пострадали десятки человек. Об этом сообщает в Telegram губернатор города Александр Беглов.

«В результате ДТП [с участием] нескольких машин и автобуса на площади Восстания пострадали 10 человек», — сообщил чиновник.

При этом, по информации петербургского главка МВД, в результате происшествия пострадали 25 человек, среди них трое детей.

Ранее были опубликованы видео ДТП с автобусом. На кадрах один сочлененный (с «гармошкой») автобус таранит другой в заднюю секцию при выполнении поворота. Помимо пассажирского транспорта повреждения получают по меньшей мере еще два легковых автомобиля.

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      Глеб Палехов
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