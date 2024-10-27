В Петербурге столкнулись два автобуса с «гармошкой»

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В Петербурге столкновение двух автобусов попало на видео. Ролик, снятый камерой видеонаблюдения, опубликовала «Фонтанка».

На кадрах один сочлененный (с «гармошкой») автобус таранит другой в заднюю секцию при выполнении поворота. Помимо пассажирского транспорта повреждения получают по меньшей мере еще два легковых автомобиля.

Мэр Петербурга Александр Беглов сообщил о десяти пострадавших, среди которых двое детей. Девятерых человек доставили в городские больницы.

Ранее в Петербурге автобус упал в Мойку, жертвами чего стали шесть человек. Виновным был признан Рахматшох Курбонов, находившийся за рулем — его приговорили к шести годам лишения свободы.