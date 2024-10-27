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21:17, 27 октября 2024Бывший СССР

В украинском городе прошел митинг за демобилизацию родственников

В украинском городе Сумы прошел митинг за демобилизацию родственников

Фото: Unsplash

Митинг с требованием демобилизации родственников прошел в областном центре Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Родные военнослужащих собрались в центре города Сумы. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для тех бойцов, которые служат более двух лет», — цитирует агентство заявление СМИ.

Также сообщается, что митинг за демобилизацию военных после 18 месяцев службы — всеукраинский. На демонстрации женщины держат плакаты с призывами обозначить четкие сроки военной службы и заявляют, что армия — это не рабство.

Как отмечается, родственники военнослужащих выходили на аналогичные митинги в течение года и в других областных центрах страны.

18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, согласно которому находящимся за рубежом военнообязанным гражданам будет отказано в консульских услугах. Помимо этого, согласно новым правилам, за неявку по повестке в территориальный центр комплектации будет запрещено вождение автомобиля. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

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      Марина Совина
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