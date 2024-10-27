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22:42, 27 октября 2024Бывший СССР

Захарова обратилась к Зурабишвили с вопросом о грузинском будущем

Захарова спросила у Зурабишвили, чем грузинское будущее хуже европейского
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Страны Евросоюза лишены независимости и национальных интересов, они выполняют приказы «вашингтонских кураторов», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что признание прошедших выборов в стране, где победила правящая партия «Грузинская мечта», будет признанием «подчинения Грузии Россией». Она подчеркнула, что «никто не может отнять у Грузии европейское будущее».

«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», — спросила Захарова.

Зурабишвили росла во Франции в семье грузинских политических беженцев. Она получила гражданство Грузии в 2004 году, когда стала главой МИД государства.

27 октября Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации парламентских выборов в стране и отказалась их признавать. «Хочу здесь сегодня сказать как единственный оставшийся в стране независимый институт, что не признаю эти выборы», — сказала она.

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      Сергей Грехов
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