45-летняя звезда сериала «Кухня» оголила ягодицы на камеру

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя звезда телесериала «Кухня» поделилась серией снимков, сделанных на берегу моря. Так, знаменитость предстала перед камерой в розовом шелковом платье с высоким разрезом. На одном размещенном кадре Подкаминская подняла подол изделия, оголив ягодицы.

«Соблазн велик, когда съемки недалеко от берега морского. Так и тянет в выходной побегать по ветру», — подписала артистка пост.

Ранее сообщалось, что Елена Подкаминская пришла на премьеру фильма «Говорит Земля!» в наряде с экстремально высоким разрезом.