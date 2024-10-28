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12:02, 28 октября 2024Наука и техника

Apple пообещала миллион за взлом ее ИИ

Apple заплатит хакерам 1 миллион долларов за взлом своей нейросети

Фото: Katharian Kusche / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple пообещала заплатить до одного миллиона долларов тем, кто взломает ее нейросеть. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты фирмы напомнили, что в ближайшее время сервис искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence начнет работу на смартфонах, компьютерах и других устройствах бренда. В связи с этим в Apple предложили хакерам и энтузиастам попытаться взломать сервис ради вознаграждения.

В материале говорится, что ИИ работает на серверах Private Cloud Compute. В компании отметили, что все запросы пользователей обеспечены новаторской защитой конфиденциальности и безопасности. «Мы оценим каждый отчет в соответствии с качеством представленных доказательств», — предложили в Apple проверить надежность защитных инструментов.

Больше всего — 1 миллион долларов — Apple заплатит за удаленную атаку с произвольным выполнением кода. 250 тысяч долларов получит специалист, который сможет получить доступ к данным запроса пользователя. Возможность выполнения несертифицированного кода в компании оценили в 100 тысяч долларов, случайное или неожиданное раскрытие данных из-за проблем с развертыванием или конфигурацией — 50 тысяч долларов.

В конце октября аналитики компании Jefferies заявили, что новая нейросеть Apple не поможет корпорации продать больше смартфонов. По их мнению, ИИ-функции в iPhone «недостаточно значительны», чтобы заметно повлиять на продажи.

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      Андрей Ставицкий
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