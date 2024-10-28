Диетолог перечислил продукты для снижения уровня холестерина

Диетолог Гинзбург: злаки и бобовые помогают снизить холестерин

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил четыре группы продуктов, которые помогают снизить уровень холестерина. Его слова цитирует «Вечерняя Москва».

По словам диетолога, все продукты, которые содержат пищевые волокна, обладают свойством менять «плохой» холестерин на «хороший». Специалист объяснил: это происходит благодаря тому, что злаки, овощи и фрукты связывают в кишечнике желчные кислоты и не дают им всасываться обратно.

Похожий механизм действия имеют бобовые, добавил Гинзбург. Он пояснил, что в них тоже много пищевых волокон, которые способствуют снижению уровня холестерина.

Кроме того, чтобы нормализовать состав крови, диетолог рекомендовал употреблять больше кисломолочных продуктов. По его словам, они улучшают работу кишечника и за счет этого воздействует на уровень холестерина.

Наконец, Гинзбург призвал добавить в рацион продукты богатые жирными кислотами омега-3: жирную рыбы, оливковое и льняное масла. «Эти продукты нормализуют липидный состав крови и способствуют снижению уровня холестерина», — заключил эксперт.

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