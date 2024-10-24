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17:31, 24 октября 2024Забота о себе

Врач раскрыла опасность быстрых перекусов

Гастроэнтеролог Ильяшенко: в спешке пища плохо переваривается и не усваивается

Фото: Pxhere

Быстрые перекусы могут привести к проблемам со здоровьем, прудпредила врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. Опасность быстрых перекусов она раскрыла в беседе с РИА Новости.

По словам Ильяшенко, когда человек спешит, он плохо пережевывает пищу, и она быстрее, чем нужно, продвигается по желудочно-кишечному тракту. Из-за этого не происходит своевременного выброса ферментов и секретов для переработки. «Поэтому пища может плохо перевариваться, что вызывает тяжесть и переполнение желудка. Кроме того, не усваиваются должным образом питательные вещества, и организм недополучает необходимые витамины и минералы», — объяснила гастроэнтеролог.

Ильяшенко порекомендовала есть в спокойной обстановке три-четыре раза в день и не переедать. Это увеличит вероятность того, что основная масса питательных веществ усвоится организмом, заключила она.

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Ранее гастроэнтеролог Елена Иванина посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков во время полета в самолете. По словам Иваниной, изменение давления воздуха и то, что самолет движется, приводит к тому, что переваренная пища не может нормально передвигаться по желудочно-кишечному тракту.

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      Александра Лисица
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