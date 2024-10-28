Еще четыре беспилотника сбиты над российским регионом

Четыре беспилотника сбиты над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.
За 20 минут до этого губернатор сообщил о сбитии еще трех дронов в ходе отражения атаки со стороны Украины.
В результате отражения массовой атаки беспилотников и падения их обломков были повреждены шесть автомобилей местных жителей. Смирнов призвал жителей региона в случае обнаружения фрагментов дронов не приближаться к ним и сообщить о находке в экстренные службы.
Ранее 28 октября украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал один человек.