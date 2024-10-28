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19:37, 28 октября 2024Россия

Еще четыре беспилотника сбиты над российским регионом

Губернатор Смирнов: еще четыре беспилотника сбиты над Курской областью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Четыре беспилотника сбиты над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

За 20 минут до этого губернатор сообщил о сбитии еще трех дронов в ходе отражения атаки со стороны Украины.

В результате отражения массовой атаки беспилотников и падения их обломков были повреждены шесть автомобилей местных жителей. Смирнов призвал жителей региона в случае обнаружения фрагментов дронов не приближаться к ним и сообщить о находке в экстренные службы.

Ранее 28 октября украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадал один человек.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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