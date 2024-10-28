Россиянка пострадала при атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом

Губернатор Гладков: женщина пострадала при атаке ВСУ на дом в Белгороде

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный жилой дом в Белгороде пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, россиянка самостоятельно обратилась за медпомощью с ушибом грудной клетки и переломом ребер. Ее госпитализировали в городскую больницу №2.

Гладков добавил, что, по последним данным, зафиксированы повреждения окон и балконов в 11 квартирах двух домов. Также посечены фасады зданий. На местах работают оперативные службы.

Об атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом в столице Белгородской области стало известно днем 28 октября.

Ранее дрон ВСУ атаковал село Варваровка Белгородской области. В результате пострадала женщина. Россиянку в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу на попутном транспорте.