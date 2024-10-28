Группу «Агата Кристи» захотели увековечить на здании российского университета

«Ъ-Урал»: группу «Агата Кристи» захотели увековечить на здании УрФУ

Сотрудники центра поддержки культурного наследия и традиций «Денежкин Камень» захотели увековечить на здании уральского института радиоэлектроники и информационных технологий (УрФУ) рок-группу «Агата Кристи». Об этом пишет «Ъ-Урал».

Известно, что в 1988 году именно в этом университете братья Вадим и Глеб Самойловы основали музыкальное объединение. Группа прекратила свое существование в 2010 году. Бывшие солисты выступают по отдельности и исполняют песни из репертуара «Агаты Кристи».

Памятную доску, автором которой является дизайнер и кинорежиссер Олег Ракович, одобрило руководство высшего учебного заведения. В настоящий момент проект находится в разработке. Установить доску планируют в 2025 году.

Ранее сообщалось, что сын культового режиссера Алексея Балабанова Федор предложил поставить памятник своему отцу в Санкт-Петербурге. Балабанов-младший пояснил, что логично было бы поставить памятник автору «Брата» не только в Екатеринбурге, но и в Санкт-Петербурге.