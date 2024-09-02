Сын Балабанова предложил поставить памятник режиссеру

Сын Алексея Балабанова предложил поставить памятник отцу в Санкт-Петербурге

Сын культового режиссера Алексея Балабанова Федор предложил поставить памятник своему отцу в Санкт-Петербурге. Его слова передает издание «Абзац».

Балабанов-младший пояснил, что логично было бы поставить памятник автору «Брата» не только в Екатеринбурге, но и в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, было бы еще логично поставить ему памятник в Санкт-Петербурге, потому что он фильмы в большинстве своем снимал именно там. И прожил огромную часть жизни тоже там. Весь этап создания его кинокартин, кроме самых ранних фильмов, проходил в Санкт-Петербурге», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге поставят памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Скульптура должна появиться напротив Свердловской киностудии.