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18:31, 2 сентября 2024Культура

Сын Балабанова предложил поставить памятник режиссеру

Сын Алексея Балабанова предложил поставить памятник отцу в Санкт-Петербурге
Алексей Балабанов

Алексей Балабанов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сын культового режиссера Алексея Балабанова Федор предложил поставить памятник своему отцу в Санкт-Петербурге. Его слова передает издание «Абзац».

Балабанов-младший пояснил, что логично было бы поставить памятник автору «Брата» не только в Екатеринбурге, но и в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, было бы еще логично поставить ему памятник в Санкт-Петербурге, потому что он фильмы в большинстве своем снимал именно там. И прожил огромную часть жизни тоже там. Весь этап создания его кинокартин, кроме самых ранних фильмов, проходил в Санкт-Петербурге», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге поставят памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Скульптура должна появиться напротив Свердловской киностудии.

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      Андрей Шеньшаков
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