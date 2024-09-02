Балабанову поставят памятник у него на родине

В Екатеринбурге появится памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге поставят памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Об этом по итогам заседания комиссии по топонимике сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Композиция появится напротив Свердловской киностудии, где работал отец Балабанова и он сам. Ни концепция, ни автор будущей скульптуры пока не раскрываются. О решении установить памятник на родине кинодеятеля стало известно в начале августа, напоминает «Комсомольская правда».

Помимо установки памятника режиссеру, планируется разбить «Сквер Выпускников» и «Сквер Молодоженов» — напротив школы №36 и Кировского ЗАГСа. Участок рядом с синагогой на улице Куйбышева будет носить название «Площадь Спасения».

В 2018 году планировалось поставить в Москве памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему, широко известному по роли Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2». Предварительно, его собирались установить у станции метро «Баррикадная». Однако год спустя от проекта отказались, объяснив это тем, что «памятник следует возводить человеку, а не его образу». В 2022-м сообщалось о планах возвести подобный мемориал в подмосковном Реутове — композиция изображала бы Бодрова в образе его персонажа в балабановской дилогии.