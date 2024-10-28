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12:13, 28 октября 2024Спорт

Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

В расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи попали Сафонов и Головин

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав команды на ноябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной.

В список попали 39 футболистов. Среди них — голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, хавбек «Монако» Александр Головин, а также полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук и его брат Антон Миранчук, выступающий за швейцарский «Сьон».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 10 ноября в Краснодаре. Окончательный список вызванных игроков будет опубликован позднее.

Сборная России 15 ноября проведет в Краснодаре товарищеский матч с Брунеем. Спустя четыре дня команда Карпина в Волгограде встретится с Сирией.

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      Алексей Гусев
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