Клуб КХЛ отправил в отставку главного тренера

«Амур» отправил в отставку с поста главного тренера Андрея Мартемьянова

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» отправил в отставку Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте лиги.

Контракт расторгнут досрочно по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Виктор Костюченок.

«В нынешней ситуации стало очевидно, что мы оказались в тупике. Причем последние три матча не показали никаких признаков улучшения, свет в конце тоннеля мы не увидели», — заявил генеральный директор «Амура» Евгений Лугин, которого цитирует Telegram-канал команды.

«Амур» в нынешнем сезоне в 20 матчах набрал 12 очков. Команда занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции.