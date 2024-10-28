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03:30, 28 октября 2024Из жизни

Косивший траву сенатор упал в пустой бассейн и получил несовместимые с жизнью травмы

Сенатор штата Кентукки упал в пустой бассейн и умер от полученных травм

Фото: Bruce Schreiner / AP

Сенатор американского штата Кентукки Джонни Тернер получил травмы, несовместимые с жизнью, когда косил траву. Об этом сообщает CNN.

Депутат упал в пустой бассейн вместе с газонокосилкой, когда пытался привести в порядок свой участок. Мужчину доставили в больницу, где за его жизнь месяц боролись врачи. Спасти 76-летнего мужчину не удалось.

Лидер республиканцев в Сенате штата Митч Макконнелл вспомнил о встрече с Тернером в Кентукки. Тогда Макконнелл приехал в штат, чтобы оценить ущерб от наводнения. По словам политика, Тернер помогал пострадавшим на месте происшествия, стоя по щиколотке в грязи. «Вот кем он был: хорошим человеком, который любил горы и живущих здесь людей», — заявил Макконнелл.

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Тернер был известен как защитник угольной промышленности и коневодства — основных источников дохода жителей Восточного Кентукки.

Поскольку выборы в Сенат США пройдут уже 5 ноября, в избирательных списках все еще будет значиться кандидатура Тернера. Его единственный соперник вышел из предвыборной гонки ранее, поэтому сейчас штат ждет новых кандидатов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии невеста упала в бассейн во время свадебной вечеринки и захлебнулась на глазах у шокированных родственников. У нее осталось пятеро детей.

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      Юлия Юткина
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