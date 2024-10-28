Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:55, 28 октября 2024Наука и техника

Новый российский корабль оснастят 20 ракетами «Калибр»

«Звезда»: российский корабль проекта «Сарсар» оснастят 20 ракетами «Калибр»

Фото: Unsplash

Генеральный директор АО «Судостроительная корпорация "Ак Барс"» Ренат Мистахов заявил, что в России построят корабль проекта «Сарсар». Об этом он сообщил в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Мистахов уточнил, что новый российский корабль оснастят 20 ракетами «Калибр». Он подчеркнул, что проект сейчас находится на стадии разработки.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Крейсер «Москва» утонул при буксировке после взрыва боекомплекта. Что известно об аварии на флагмане Черноморского флота?
Крейсер «Москва» утонул при буксировке после взрыва боекомплекта.Что известно об аварии на флагмане Черноморского флота?
14 апреля 2022

«В нем уже заложен элемент увеличения количества "Калибров". Если до этого было 8 "Калибров", то здесь уже предложено 16, а можно довести их до 20 "Калибров"», — подчеркнул он.

По словам гендиректора предприятия, новый корабль оснастят обновленными системами противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийскими орудиями. Водоизмещение судна составит 1,5 тысячи тонн.

В июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что ракетный комплекс «Калибр-НК», который устанавливают на надводные корабли, подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции на Украине. Известно, что особенностью стрельбы стал пуск «Калибра» в сложных метеорологических условиях.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сионистский режим допустил ошибку». Иран предупредил Израиль об ответе на атаки

      Новый российский корабль оснастят 20 ракетами «Калибр»

      В Энергодаре заявили об использовании ВСУ западных технологий для удара по городу

      Осужденный в РФ американец назвал своего предпочтительного кандидата на выборах в США

      Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

      София Вергара поделилась архивным фото в откровенном бикини

      В США заключат еще один контракт на производство B-21

      Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге

      Данию упрекнули в желании увидеть поражение России

      В Крыму заявили о большом количестве желающих победы России украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше