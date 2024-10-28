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11:21, 28 октября 2024Россия

Опубликован новый перечень вступительных экзаменов в российские вузы

Минобрнауки опубликовало новый перечень вступительных экзаменов в вузы России

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Минобрнауки опубликовало новый перечень вступительных испытаний в российские вузы. Изменения коснутся экзаменов при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета, пишут «Ведомости».

С 2025 года обязательными для абитуриентов станут экзамены по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных по выбору вуза, а также еще одного-двум профильным предметам из оставшихся в перечне.

Выпускники должны определиться с предметами, по которым они планируют сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. Уточняется, что вузы опубликуют перечень вступительных испытаний не позднее 20 января.

В министерстве объясняли необходимость обновления перечня вступительных экзаменов «комплексным совершенствованием национальной системы высшего образования». Нововведения будут вводиться поэтапно.

Изначально в России хотели обязать будущих педагогов сдавать экзамен именно по тому предмету, который в дальнейшем планируется преподавать. Например, учителю физики нужно было бы сдавать ЕГЭ по физике. Однако на сегодняшний день россиянам оставили выбор между обществознанием и профильным предметом, следует из обновленного перечня.

Минобрнауки также предлагало исключить ЕГЭ по иностранному языку из перечня предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». В финальной версии дисциплина осталась для сдачи вступительного экзамена по выбору абитуриента.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов допустил, что в качестве предмета по выбору на ЕГЭ может появиться арабский язык. Новый экзамен может появиться в программе через два года.

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      Елена Торубарова
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