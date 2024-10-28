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13:21, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал об отказе пустить его в США

Блогер Стас Васильев заявил, что в прошлом его не пустили в США

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что в прошлом его не пустили в США. Об этом он рассказал в подкасте «Не выходя из комнаты», выпуск вышел во «ВКонтакте».

Васильев отметил, что должен был поехать в США в 2017 году, когда он еще не освещал политические темы на своем канале. Поездку, по его словам, организовывала компания Microsoft.

Однако, как заверил блогер, после ответа на несколько политических вопросов в американском посольстве он получил отказ во въезде в США. «За меня Microsoft поручался. Но меня все равно не пропустили. Я тогда уже, не осознавая, был антиамериканцем», — поиронизировал он.

Ранее Васильев обвинил в обмане популярное канадско-американское издание Vice, которому он дал интервью. Блогер описал ситуацию словами «такого наглого мразотства я не видел».

Перед этим Васильев заверил, что не хотел бы уезжать из России. Он также добавил, что побывал в Европе и ему там не понравилось.

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      Маргарита Щигарева
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