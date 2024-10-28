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15:34, 28 октября 2024Культура

Пригожин оценил выбор Инстасамки солисткой «Ленинграда»

Продюсер Пригожин назвал креативным выбор Инстасамки солисткой «Ленинграда»
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Выбор певицы и блогерши Инстасамки (Дарьи Зотеевой) в качестве новой солистки группы «Ленинград» достаточно креативен, считает продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил будущее обновленного музыкального коллектива.

По его словам, «Ленинград» и сам лидер группы Сергей Шнуров достаточно эпатажны, поэтому могут позволить делать дуэты с кем угодно.

«За что я как представитель шоу-бизнеса уважаю Шнура, так это за его креативность. Он, конечно, очень талантливый человек. У меня есть свое отношение к этому, но он — талантливый человек и многие вещи делает талантливо. То есть он работает на потребу публики, аудитории. Есть люди, которые занимаются торговлей, (...) вот он как продавец — гениальный. Он гениально продает то, что он упаковывает в музыкальном смысле этого слова. Людям это нравится, они это покупают, они этим пользуются. Есть музыканты, которые живут и борются за чистоту, но никому не нужны или нужны в узком кругу, а у него капитализация его структуры, потому что он дает аудитории то, что нужно», — сказал продюсер.

Однажды Шнур процитировал Егора Летова, сказав следующее: «Ну и нравится же нашему народу всякое говно». Он в принципе этого и придерживается, он дает то, что народу нравится. И это сильно отличает от большинства людей, которые, например, разбираются в музыке или хотят разбираться в музыке, но не разбираются

Иосиф Пригожинпродюсер

Пригожин считает, что сейчас музыкальная индустрия сильно поменялась, и предсказать, как сложится судьба «Ленинграда» с новой вокалисткой, сложно.

«Прогнозы необычные, потому что не все, что относится к искусству, может быть востребовано. Искусство проигрывает из-за отсутствия наглости. Понимаете, в чем проблема. Я сейчас не к Инстасамке обращаюсь и не к "Ленинграду", а в общем и целом. Сегодня те люди, которые случайно оказались в отрасли, будучи блогерами, которые назвали себя артистами, обозначили певцами, певицами, абсолютно девальвировали в принципе саму основу музыкальных знаний, музыкального образования, музыкального какого-то правильного единства. Именно из-за отсутствия какого-то логического правильного профсоюзного формата мы с вами будем получать эту порцию хайповых событий под названием "объединение каких-то необъединяемых вещей"», — добавил он.

Как сообщил Mash, Инстасамка станет солисткой «Ленинград». По данным издания, музыкант и исполнительница договорились записать совместный альбом, который станет первым для группы за шесть лет. Позже в Telegram-канале группы подтвердили эту информацию. «Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов», — говорится в сообщении.

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      Варвара Кошечкина
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