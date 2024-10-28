Российский депутат-иноагент объявил о сложении полномочий

Депутат-иноагент Петербургского закса Вишневский объявил о сложении полномочий

Депутат-иноагент Петербургского законодательного собрания (закс) Борис Вишневский объявил о сложении полномочий. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По словам Вишневского, срок его полномочий истекает 30 октября. Политик добавил, что не согласен со статусом иноагента, который вынуждает его прекратить работу в заксе, и намерен добиваться его отмены.

«Оспариваю это решение (о признании иноагентом) в суде и продолжу это делать, защищая свое доброе имя и репутацию. Однако сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия», — написал депутат.

Ранее сообщалось, что в Москве муниципальный депутат от КПРФ Павел Иванов устроил голодовку после признания его иноагентом.

С 11 ноября в России досрочно прекратят полномочия всех иноагентов в органах власти. «Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.