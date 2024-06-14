Российский депутат объявил голодовку после признания его иноагентом

В Москве муниципальный депутат объявил голодовку после признания его иноагентом

В Москве муниципальный депутат от КПРФ Павел Иванов (признан в России иностранным агентом) объявил голодовку после признания его иноагентом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я объявляю голодовку за права и свободы. Я требую снять с меня статус иноагента и прекратить политическое преследование!» — заявил он.

Минюст внес Иванова в реестр иноагентов 31 мая «за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». По данным министерства, Иванов также «неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них».

После попадания в реестр иноагентов Иванов также оказался снят с выборов в Мосгордуму. Московское отделение КПРФ заменило его кандидатуру на другого члена партии — Андрея Воронкова. При этом Иванов убежден, что его признали иноагентом только для того, чтобы не допустить в Мосгордуму.

Ранее депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Картавин (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) пришел на заседание 32-й сессии парламента с табличкой иноагента и попал на видео. Перед началом своего выступления на заседании он объявил, что теперь вынужден иметь подобную табличку, поскольку внесен в перечень Минюста.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах на всех уровнях власти. По закону, уже занимающий публичную должность политик сможет остаться на своем посту только в случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу его исключили из реестра иноагентов.