Российский депутат пришел на работу с табличкой иноагента и попал на видео

Новосибирский депутат Антон Картавин пришел на заседание с табличкой иноагента

Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Картавин (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) пришел на заседание 32-й сессии парламента с табличкой иноагента. Видео с собрания опубликовано на официальной странице Совета во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что депутат присутствует на заседании с выставленной перед собой табличкой «Настоящий материал (информация) произведен (или) распространен иностранным агентом...». Перед началом своего выступления он сообщил, что теперь вынужден иметь подобную табличку из-за того, что внесен в перечень Минюста. «Иск об обжаловании [решения] был подан вчера, 13 февраля. Тем не менее пока я вынужден представляться именно так», — добавил Картавин. Коллеги депутата никак не отреагировали на это.

Минюст признал Картавина иностранным агентом 2 февраля. В ведомстве тогда добавили, что депутат «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Сам Картавин отрицает факт наличия иностранного финансирования, поэтому считает, что попал в перечень Минюста именно за критику власти.

Ранее Минюст захотел штрафовать россиян за распространение материалов иноагентов без маркировки. Размер штрафа может составить от 300 тысяч рублей до полумиллиона.