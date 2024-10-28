Российский губернатор обратился к жителям после атаки ВСУ на два предприятия

Губернатор Гусев назвал недопустимой публикацию кадров последствий атак ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два предприятия. В своем Telegram-канале он напомнил, что публиковать кадры последствий атак недопустимо.

«Напоминаю, что публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима! К особенно трагическим последствиям она может привести в период работы на объекте оперативных служб или при указании местности», — объяснил он.

Гусев призвал не помогать ВСУ оценивать последствия атак и корректировать огонь. По его словам, осознанность людей поможет избежать повторных ударов. Губернатор поблагодарил тех жителей, которые опубликовали кадры, но размыли объекты, попавшие на видеозапись.

В понедельник, 28 октября, два предприятия в Воронежской области попали под удар ВСУ. Беспилотники атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На первом из них начался пожар и пострадали два человека, на втором — повреждения получила крыша. Предварительно, один из горящих объектов — спиртзавод в поселке Анна.