В России беспилотники ВСУ атаковали два предприятия

Воронежский губернатор Гусев: беспилотники ВСУ атаковали два предприятия

В Воронежской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Дроны противника атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На первом предприятии начался пожар — в результате удара пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

«Огнем повреждены несколько зданий и сооружений разного назначения, а также техника», — сообщил губернатор российского региона. Он добавил, что огонь также затронул два гаража, повреждения получили окна жилого дома и участок линии электропередач. Энергетики оценивают нанесенный ущерб.

На предприятии в Новохоперском районе повреждения получила крыша одной хозпостройки и емкость, пожара не последовало, добавил Гусев. Глава региона поблагодарил оперативные службы за быструю и слаженную работу.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более ста беспилотников над Россией. Дроны перехватили над Тамбовской, Белгородской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Орловской областями, а также над Азовским морем.