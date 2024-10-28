Пожар на атакованном ВСУ российском предприятии попал на видео

В сети появились кадры пожара на предприятии в Воронежской области

В сети появились кадры пожара на одном из предприятий в Воронежской области, которое в ночь на понедельник, 28 октября, атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар с языками пламени. Он не сопровождается какими-либо взрывами и громкими звуками. Видеозапись, предварительно, сделана у спиртзавода в поселке Анна.

Предприятия в Воронежской области попали под удар ВСУ в понедельник, 28 октября. Как сообщал губернатор Александр Гусев, беспилотники атаковали предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На первом из них начался пожар и пострадали два человека, на втором —повреждения получила крыша.

По информации Минобороны, в ночь на 28 октября ВСУ выпустили 21 беспилотник по территории России. Ведомство заявило, что над Воронежской областью был перехвачен один беспилотник. При этом губернатор региона сообщал о как минимум десяти перехваченных над областью дронах.