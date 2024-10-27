Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

Гусев: российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

Российские военные сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области, заявил в Telegram-канале Александр Гусев.

«К настоящему моменту всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА», — отметил он.

По словам главы региона, еще на одном промышленном предприятии были зафиксированы повреждения. Упавший дрон стал причиной пожара на одном из объектов.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО и РЭБ в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников. Была повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии.