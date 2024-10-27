Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:06, 28 октября 2024Россия

Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

Гусев: российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Российские военные сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Воронежской области, заявил в Telegram-канале Александр Гусев.

«К настоящему моменту всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА», — отметил он.

По словам главы региона, еще на одном промышленном предприятии были зафиксированы повреждения. Упавший дрон стал причиной пожара на одном из объектов.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО и РЭБ в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников. Была повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шли без поддержки тяжелой техники». Группа иностранных бойцов ВСУ попыталась прорваться в Брянскую область

      Смартфоны получат продвинутую защиту от воды

      В Иране рассказали о просчете Израиля

      Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

      В России началась самая длинная рабочая неделя

      Бренды приучили людей тоннами скупать дешевые вещи. Как в результате весь мир стал носить одежду ужасного качества?

      В Анталье заметили крупный метеор

      Британия призвала власти Грузии провести расследование возможных нарушений на выборах

      Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

      Раскрыты подробности гибели беженцев от удара беспилотника в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше