В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ

Гусев: силы ПВО и РЭБ подавили несколько беспилотников в Воронежской области

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате падения одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в небе над Воронежской областью сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков одного из них произошел пожар. Также Гусев объявил об отбое сигнала ракетной атаки в Воронежской области.