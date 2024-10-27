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23:37, 27 октября 2024Россия

В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ

Гусев: силы ПВО и РЭБ подавили несколько беспилотников в Воронежской области

Фото: Abed Rahim Khatib / Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате падения одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в небе над Воронежской областью сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков одного из них произошел пожар. Также Гусев объявил об отбое сигнала ракетной атаки в Воронежской области.

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      Марина Совина
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