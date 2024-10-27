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07:00, 27 октября 2024Россия

Восемь дронов ВСУ сбили над российским регионом

Губернатор Гусев: 8 дронов ВСУ сбили над Воронежской областью, произошел пожар

За ночь, в период объявления угрозы атаки беспилотников (БПЛА), в неде над Аоронежской областью сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины. В результате падения обломков одного из них произошел пожар, рассказал в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Гусев.

«В одном из районов в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое потушил прибывший на место пожарный расчет», — написал губернатор.

Также Гусев объявил об отбое сигнала ракетной атаки в Воронежской области.

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