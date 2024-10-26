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22:47, 26 октября 2024Россия

ПВО за два часа сбила 13 беспилотников в четырех российских регионах

Минобороны: ПВО за два часа сбила 13 беспилотников в четырех российских регионах

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбила 13 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«С 20.00 до 22.00 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

В частности, по четыре дрона были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один — в Брянской области.

Ранее сообщалось, что красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен в Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах.

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      Евгений Силаев
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