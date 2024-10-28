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НХЛ — регулярный чемпионат
09:32, 28 октября 2024Спорт

Российский хоккеист забросил дебютную шайбу в НХЛ

Российский хоккеист Николай Коваленко забросил дебютную шайбу в НХЛ

Фото: Isaiah J. Downing / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился на 20-й минуте игры регулярного чемпионата против «Оттава Сенаторс». Встреча прошла в ночь на понедельник, 28 октября, и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Колорадо».

В нынешнем сезоне Коваленко провел девять матчей в регулярном чемпионате. Помимо гола, в его активе три результативные передачи.

25-летний россиянин подписал контракт с «Колорадо» летом 2023 года. Минувший сезон он провел в аренде в нижегородском «Торпедо».

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      Алексей Гусев
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