Российский хоккеист забросил дебютную шайбу в НХЛ

Российский хоккеист Николай Коваленко забросил дебютную шайбу в НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился на 20-й минуте игры регулярного чемпионата против «Оттава Сенаторс». Встреча прошла в ночь на понедельник, 28 октября, и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Колорадо».

В нынешнем сезоне Коваленко провел девять матчей в регулярном чемпионате. Помимо гола, в его активе три результативные передачи.

25-летний россиянин подписал контракт с «Колорадо» летом 2023 года. Минувший сезон он провел в аренде в нижегородском «Торпедо».