Российскому вину нашли перспективного покупателя

Россельхознадзор заинтересовался вопросом поставок российского вина в Бразилию

Россельхознадзор выразил заинтересованность в расширении географии поставок российского вина за счет Бразилии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин увидел хорошие перспективы для российского вина на бразильском рынке. По итогам визита в РФ представителей секретариата по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии стороны договорились проработать этот вопрос в обозримом будущем, отметили в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре добавили, что Бразилия является надежным торгово-экономическим партнером России при взаимных поставках зерна. Это создает хорошие предпосылки для расширения ассортимента поставляемой в латиноамериканскую страну российской продукции. В среднесрочной перспективе стороны договорились подготовить протокол соглашения по взаимодействию между службами в этом направлении.

Ранее замглавы департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина заявила о резком росте производства вина в России. Согласно ее данным, по итогам первой половины 2024 года суммарные объемы выпуска игристых вин в стране увеличились на 21 процент, а крепленых — на 73 процента. Лидером среди российских регионов по производству вина стал Краснодарский край.