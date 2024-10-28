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13:54, 28 октября 2024Наука и техника

Стало известно о применении Украиной модернизированных БПЛА Switchblade

«Известия»: ВСУ могли применить модернизированные дроны-камикадзе Switchblade

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли применить модернизированные дроны-камикадзе Switchblade. Об этом стало известно газете «Известия».

Издание в своем материале про работу в зоне специальной военной операции (СВО) расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) напоминает, что в прессе появлялись публикации о модернизации Switchblade. «Вероятно, столкновение со Switchblade — вторая попытка их применения на Украине, уже без громкой рекламы и пафосных заявлений со стороны Киева и Вашингтона», — пишет газета.

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По ее данным, применяемые украинской стороной БПЛА по-прежнему уязвимы к российским системам противодействия.

В августе издание Defense News сообщило, что компания Aerovironment и Пентагон заключили контракт на поставку армии США дронов-камикадзе Switchblade на сумму около миллиарда долларов. Контракт стоимостью 990 миллионов долларов предполагает поставку сухопутным войскам оружия «дальнего действия для пехотных формирований, способного уничтожать танки, легкую бронетехнику, укрепленные цели и живую силу».

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      Иван Потапов
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