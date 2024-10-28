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09:25, 28 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о расстреле отступающими из Украинска солдатами ВСУ мирных жителей

РИА Новости: отступающие из Украинска солдаты ВСУ расстреливали мирных жителей

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Отступающие из Украинска в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных граждан. Об этом сообщили эвакуировавшиеся из города местные жители, передает РИА Новости.

«Всех, кто остался, за людей просто не считали. В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину», — рассказала жительница Украинска Наталья. По ее словам, ВСУ били по домам населения из танков и минометов еще до прихода российских военных.

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      Екатерина Грищенко
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