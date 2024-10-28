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20:19, 28 октября 2024Путешествия

Стюардесса назвала неожиданное самое грязное место в самолете

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Стюардесса назвала неожиданное самое грязное место в самолете — по ее словам, это верхние багажные полки. Об этом пишет New York Post.

«Подумайте о людях, которые тащат свои сумки через туалеты в аэропортах, а затем закидывают их на полки. Кроме того, я не очень доверяю чистоте в домах у людей», — сказала она.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России перечислила запрещенные во время полета действия. По ее словам, нельзя летать с простудой, поскольку это может привести к баротравме и повреждению барабанных перепонок.

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      Марк Успенский
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