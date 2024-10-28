Тренер «Динамо» раскрыл сумму ежемесячных трат

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что тратит 500 евро в месяц

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка раскрыл сумму ежемесячных трат. Его слова приводит Sport24.

По словам чешского специалиста, он укладывается в 500 евро (52,6 тысячи рублей). «У нас на базе есть завтрак и обед, значит, я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в "Ашан" и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть», — заявил Личка.

Он добавил, что не тратит деньги на дорогие бренды. «Костюм Bosco мне подарили, а вы думаете, что я купил за большие деньги. Мне не нравится просто тратить, чтобы показать свое богатство», — отметил специалист.

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.