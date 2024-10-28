Устроившего ДТП в Петербурге водителя автобуса задержали

В Петербурге задержали водителя автобуса, утроившего ДТП на площади Восстания

Водитель одного из столкнувшихся в Петербурге автобусов потерял сознание за рулем

Начало событий в новости Водитель одного из столкнувшихся в Петербурге автобусов потерял сознание за рулем

Сотрудники полиции задержали водителя пассажирского автобуса, который устроил массовое ДТП с десятью пострадавшими на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

По данным МВД, авария произошла утром в воскресенье, 27 октября. Водитель «Маз» поворачивал с Невского на Лиговской проспект на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом «Волгобас», а также автомобилями Mercedes-Benz и Citroen. В результате ДТП пострадали десять пассажиров автобуса, двоим из ним был причинен тяжкий вред здоровью.

Уточняется, что водитель одного из пассажирских автобусов мог потерять сознание за рулем.