Водитель одного из столкнувшихся в Петербурге автобусов потерял сознание за рулем

Водитель попавшего в ДТП в Санкт-Петербурге автобуса потерял сознание за рулем

Водитель одного из пассажирских автобусов, столкнувшихся на площади Восстания в Санкт-Петербурге, мог потерять сознание за рулем. Об этом со ссылкой на источник пишет 78.ru в Telegram.

Кроме того, по информации собеседника издания, 39-летний водитель и до этого терял сознание на работе. Источник подчеркнул, что проведенное после предыдущего случая обследование не выявило проблем.

Жена водителя Ромета Желдашева подтвердила эту информацию. «Именно с работы нам сказали, что, пока вы не пройдете [обследования] и не принесете все доказательства, что у вас нет эпилепсии, мы не допустим вас. Мы весь месяц проходили — вообще ничего не выявлено было», — сказала она.

Женщина добавила, что после ДТП у ее мужа диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму. Однако он отказался от госпитализации и уже едет домой.

Ранее сообщалось, что травмы в аварии с автобусами на площади Восстания в Санкт-Петербурге получили десятки человек. Губернатор города Александр Беглов заявил о десяти пострадавших, однако, по данным МВД, травмированы 25 человек, в том числе трое детей.

О ДТП стало известно днем 27 октября. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как один из автобусов на повороте таранит другой в заднюю секцию. Повреждения также получили минимум два легковых автомобиля.