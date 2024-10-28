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11:59, 28 октября 2024Бывший СССР

В Грузии обвинили оппозицию в выступлении против конституционного строя

Кобахидзе: оппозиция Грузии пытается выступить против конституционного строя
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Оппозиция Грузии и поддерживающие ее неправительственные организации пытаются выступить против конституционного строя. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Они (оппозиция и НПО — прим. «Ленты.ру») выступают против конституционного строя в этой стране. Попытались выступить против, однако все хорошо знают, что государство находится на своем месте и, конечно же, никто не пошатнет конституционный строй в этой стране», — сказал он.

В воскресенье, 27 октября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты прошедших в республике выборов. Согласно данным ЦИК, после обработки 99 процентов бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов.

Ранее Кобахидзе назвал интеграцию Грузии в ЕС главным приоритетом для страны. По его словам, основной задачей для руководства Грузии является выполнение к 2028 году более 90 процентов обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС. Тогда Грузия будет готова к евроинтеграции к 2030 году.

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      Александр Курбатов
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