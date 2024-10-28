В Кремле прокомментировали итоги выборов в Грузии

Песков отметил важность невмешательства третьих стран в итоги выборов в Грузии

Необходимо, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги выборов в Грузии, так как это выбор грузинского народа. Важность невмешательства в результаты голосования в Закавказской республике отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Выбор грузинского народа — сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Кстати, та же госпожа президент (Зурабишвили) говорила о том, что она не признает результаты этих выборов. Здесь я точно не знаю, входит ли в полномочия президента Грузии признание или непризнание выборов, но в любом случае все это внутригрузинское дело», — сказал он.

В воскресенье, 27 октября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты прошедших в республике выборов. Согласно данным ЦИК, после обработки 99 процентов бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов.

По результатам голосования, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получит 89 мандатов. В ответ на заявления оппозиционных партий об отказе участвовать в деятельности парламента Папуашвили назвал новый созыв легитимным, так как правящая партия получила более 76 необходимых мест.