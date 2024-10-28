Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 28 октября 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали итоги выборов в Грузии

Песков отметил важность невмешательства третьих стран в итоги выборов в Грузии

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Необходимо, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги выборов в Грузии, так как это выбор грузинского народа. Важность невмешательства в результаты голосования в Закавказской республике отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Выбор грузинского народа — сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Кстати, та же госпожа президент (Зурабишвили) говорила о том, что она не признает результаты этих выборов. Здесь я точно не знаю, входит ли в полномочия президента Грузии признание или непризнание выборов, но в любом случае все это внутригрузинское дело», — сказал он.

В воскресенье, 27 октября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты прошедших в республике выборов. Согласно данным ЦИК, после обработки 99 процентов бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов.

По результатам голосования, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получит 89 мандатов. В ответ на заявления оппозиционных партий об отказе участвовать в деятельности парламента Папуашвили назвал новый созыв легитимным, так как правящая партия получила более 76 необходимых мест.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Волонтер раскрыла подробности военных преступлений ВСУ против жителей Курской области. О чем она рассказала?

      На Украине столкнулись со сложностями при поиске «чистого» прокурора

      Редких тюленей заметили в российском регионе

      Зеленский назвал позицию генсека ООН сюром

      Москвичам запретили молиться в автобусе

      Президент Аргентины сравнил себя с Суперменом

      ЕС назвал условием для кредитов Киеву сотрудничество с украинским ВПК

      Образ Ксении Собчак в галстуке из волос оценили в сети словом «дикость»

      Агрессивный россиянин попытался пройти в метро и попал на видео

      Российские полицейские заинтересовались сотнями бесхозных бутылок алкоголя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше