В России предложили украсить новую купюру 1000 рублей символом Золотой Орды

Муфтий Москвы предложил изобразить святыню Золотой Орды на купюре 1000 рублей

На новой банкноте 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, мог бы быть изображен Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Об этом заявил муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов, его слова приводит «Газета.Ru».

Он назвал этот архитектурный памятник одним из самых ярких символов, которые бы могли быть изображены на новой купюре. Крганов напомнил, что на территории вышеуказанного заповедника находится древняя соборная мечеть, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По близости от нее расположен православный храм. Эта композиция свидетельствует о многообразии культур в современной России.

Кроме того, соседство мечети и православного храма демонстрирует «богатое историческое многообразие культур и верований, сосуществующих на протяжении веков в гармонии и мире». Крганов добавил, что выбор этого заповедника для купюры 1000 рублей станет показательным примером укрепления межрелигиозного диалога.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник расположен в Республике Татарстан. Это единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV веков в этом регионе. Сам Болгар сначала являлся главным городом Волжской Булгарии, а в дальнейшем стал первой столицей Золотой Орды.

Новая концепция Центробанка (ЦБ) подразумевает, что каждая обновленная купюра от 10 до 5000 рублей будет посвящена одному из федеральных округов России. Ранее в Алтайском и Пермском краях поступили в оборот новые пятитысячные банкноты, на их лицевой стороне изобразили стелу «Европа — Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

В голосовании за новую банкноту 1000 рублей смогут принять участие все желающие жители России. Решение о проведении подобной процедуры руководство ЦБ приняло, чтобы учесть разные мнения. Ключевым критериями для отбора памятников и сооружений станут их историческая ценность, узнаваемость и популярность.