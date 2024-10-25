В России появились новые купюры на 5000 рублей. Как они выглядят и где их можно встретить?

В России вводят в оборот новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

В российских регионах начали постепенно появляться новые банкноты номиналом пять тысяч рублей. На данный момент они поступили в оборот в Алтайском и Пермском краях.

Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс Юлия Лужнова эксперт отделения Барнаул Банка России

Как уточнила специалист отделения Барнаул Банка России Юлия Лужнова, на лицевой стороне обновленной купюры изображена стела «Европа — Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. В отделении Банка России по Пермскому краю пояснили, что модернизированные банкноты постепенно поступают в денежное обращение через местные кредитные организации. В массовый оборот их запустят примерно в ноябре-декабре.

Россиянам разъяснили, что делать со старыми купюрами

Старые пятитысячные банкноты образца 1997 года еще несколько лет будут находиться в обращении наравне с новыми. Постепенно обновленная версия купюры должна вытеснить устаревшую из обихода.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На данный момент ведется техническая работа по подготовке банкоматов и других устройств к работе с модернизированными банкнотами, которые имеют усиленный защитный комплекс.

Россиянам разъяснили, что до 2025 года постепенно планируется модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей. Для них собираются разработать новый дизайн и сделать купюры более защищенными от мошенников.

Новые банкноты представили в России в прошлом году, дизайн купюры номиналом 1000 рублей вызвал скандал

Презентация новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей состоялась в октябре 2023 года. Работы по модернизации купюр были нацелены на обеспечение надежной защиты от подделок и повышение качества банкнот, находящихся в обращении. Обновленные версии бумажных денег должны быть более устойчивы к износу.

Основное изображение на новой тысячерублевке было посвящено Нижнему Новгороду. На оборотной стороне были изображены музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан (РТ) в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе. Позже дизайн тысячерублевки раскритиковали в РПЦ. Там посоветовали в следующий раз выбирать изображения для купюр более тщательно. Причиной стало изображение башни Сююмбике с полумесяцем и без креста и бывшего Дворцового храма, расположенных в Казанском кремле. «Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? Не играйте с огнем», — прокомментировал тогда ситуацию священник Павел Островский.

Известно, что на данный момент в здании церкви находится Музей истории государственности татарского народа и РТ. Крест с храма убрали с приходом советской власти. В советское время в здании находился склад, после — архив и столовая, а музей был открыт в 2006 году.

В результате скандала выпуск купюры был остановлен. Центробанк пообещал разобраться в ситуации и представить россиянам обновленный дизайн купюры.