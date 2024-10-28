Врач посоветовал способ избавления от насморка без лекарств

Оториноларинголог Зайцев: промывание носа и парение ног поможет при насморке

От насморка можно попробовать избавиться без вызывающих привыкание сосудосуживающих капель, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Способы избавления от насморка без лекарств он посоветовал в беседе с aif.ru.

В первую очередь, по его словам, может помочь аккуратное промывание носа солевыми растворами — лучше приобретать в аптеке специальные средства для этого. «Из числа дополнительных средств отличным эффектом отличается парение ног. Необязательно прямо в горячей воде до ожога — достаточно, чтобы просто немного размякли», — объяснил врач.

Облегчение может принести ходьба на свежем воздухе, поскольку она поможет наладить кровообращение, продолжил Зайцев. Во время борьбы с насморком, добавил он, не надо есть продукты, задерживающие воду в организме, например, соленую пищу. Важно также следить за порядком в доме и вовремя делать влажную уборку, подчеркнул доктор.

В то же время Зайцев предупредил, что идти с насморком в баню нельзя: это вызовет еще больший отек носовых раковин и только усугубит ситуацию.

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