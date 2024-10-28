Врач сравнил пользу курицы и индейки

Онколог Доронин: индейка содержит больше железа и меньше холестерина, чем курица

Онколог Леонид Доронин рассказал, что куриное мясо и мясо индейки содержат разные питательные вещества. Пользу этих продуктов врач сравнил в своем Telegram-канале.

По словам врача, и курица, и индейка содержат много белка. При этом он подчеркнул, что эти продукты существенно отличаются друг от друга. В частности, Доронин отметил, что грудка индейки без кожи содержит больше железа и меньше холестерина, чем аналогичная часть курицы. Кроме того, в индейке больше белка и холина — вещества, которое важно для здоровья мозга.

В то же время Доронин обратил внимание на то, что куриная грудка имеет чуть более высокий показатель PDCAAS — с его помощью измеряют усвояемость белка. Как уточнил доктор, у индейки он составляет 0,91 балла, а у курицы — 0,93 балла из максимально возможного одного балла.

«Обе птицы хороши при употреблении в пищу, но индейка в плане питательных веществ все же несколько выигрывает. Ее стоит выбирать также в том случае, если вы хотите максимально увеличить ежедневное потребление белка», — добавил доктор.

Ранее Доронин назвал необычный способ снизить риск развития деменции. По его словам, владельцы собак имеют меньший риск старческого слабоумия.