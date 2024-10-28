«Вросший» в известняк православный крест XV века нашли в России

В Пскове нашли «вросший» в известняк православный нательный крест XV века

В Пскове нашли православный нательный крест XV века, который за несколько столетий «врос» в известняк. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

По данным специалистов, в XV — XVI веках на Красноармейской набережной Пскова были различные постройки. В месте основания одного из домов и оказалась неожиданная находка.

«Крестик отлит из сплава цветных металлов и, предположительно, покрыт позолотой», — сказано в сообщении. Археологи добавили, что с известняковой плиткой «срослись» верхняя и правая лопасти изделия, так что в дальнейшем необходима помощь реставратора.

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