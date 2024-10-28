Захарова высказалась об инциденте со встречей Бербок в иностранном аэропорту

Захарова: из-за инцидента в аэропорту мир узнал, что Бербок посетила Малайзию

Мир узнал о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Малайзию, благодаря инциденту в аэропорту, кадры которого распространились в сети. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в результате этого «недоразумения» стало известно, что министр прибыла с визитом не в Китай или Индию, а в Малайзию.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Бербок якобы никто не встретил в аэропорту в ходе ее визита в Китай или Индию. Позднее эту информацию опроверг официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер. Он пояснил, что во время визита Бербок в Малайзию самолет припарковался не там, где должен был.